Опубликованы официальные изображения первого смартфона Xiaomi на базе нового процессора Dimensity 820

Буквально сегодня компания MediaTek анонсировала свой процессор Dimensity 820. Xiaomi не стала терять зря времени и сегодня же показала, как будет выглядеть первый смартфон на базе новой однокристальной системы. Речь о Redmi 10X, официальные изображения которого уже были опубликованы в сеть.