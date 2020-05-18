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Сегодня 12:03
Опубликованы официальные изображения первого смартфона Xiaomi на базе нового процессора Dimensity 820
Речь о Redmi 10X
Буквально сегодня компания MediaTek анонсировала свой процессор Dimensity 820. Xiaomi не стала терять зря времени и сегодня же показала, как будет выглядеть первый смартфон на базе новой однокристальной системы. Речь о Redmi 10X, официальные изображения которого уже были опубликованы в сеть.
Кроме того, благодаря опубликованным снимкам стала известна дата анонса грядущей новинки. Так, смартфон будет представлен уже в конце этого месяца, а именно 26 числа. Что касается технических характеристик, то помимо информации о процессоре известно, что смартфон получит четырехмодульную камеру на 48 Мп.
Неанонсированный смартфон уже успел засветиться в базе популярного бенчмарка AnTuTu. Так, в тесте на производительность Redmi 10X набрал 415 277 баллов.