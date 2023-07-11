Опубликованы первые фото, сделанные на «прозрачный» смартфон Nothing Phone (2)

Компания предложила журналистам и обозревателям публиковать необработанные фотографии, чтобы показать реальное качество камеры устройства.

В отличие от других брендов, которые часто используют профессиональных фотографов или обрабатывают изображения для создания иллюзии снимков сделанных на профессиональных камерах, Nothing решила оставить фотографии нетронутыми, чтобы сохранить их реалистичность.

Сегодня были опубликованы первые снимки, сделанные на Nothing Phone (2), и они отличаются своим уникальным стилем и особенным освещением, созданным в дождливый и пасмурный день.