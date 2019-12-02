Опубликованы первые фотографии флагманского Huawei P40 Pro

До сегодняшнего дня о грядущем флагмане Huawei P40 Pro от китайского технологического гиганта было известно не многое. Более того, в сеть даже не утекали технические характеристики и дизайн новинки. Сейчас же появились первые изображения, которые дают представление о внешнем виде Huawei P40.