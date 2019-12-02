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Опубликованы первые фотографии флагманского Huawei P40 Pro
Его должны анонсировать в начале 2020 года
До сегодняшнего дня о грядущем флагмане Huawei P40 Pro от китайского технологического гиганта было известно не многое. Более того, в сеть даже не утекали технические характеристики и дизайн новинки. Сейчас же появились первые изображения, которые дают представление о внешнем виде Huawei P40.
На утекших снимках виден хоть и не весь смартфон, но его верхняя часть. Отмечается, что данные картинки базируются на предварительных данных о смартфоне. По словам инсайдера, который и опубликовал изображения, Huawei P40 Pro оснастят современным “экраном-водопадом”.
На картинке можно заметить и вырез для камеры, который выполнен в форме таблетки. Судя по всему, смартфон оборудуют селфи-камерой с двумя объективами и датчиками. Предполагается, что смартфон анонсируют в начале 2020 года.