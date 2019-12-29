Опубликованы первые качественные рендеры следующих флагманов Huawei

Сообщается, что оба устройства будут работать на базе Kirin 990 с установленным Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Huawei P40 и Huawei P40 Pro оборудуют изогнутыми по четырем сторонам экранами, частота обновления которых будет равна 90 Гц. Ожидается, что новинки официально представят уже в марте 2020 года.