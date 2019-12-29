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Опубликованы первые качественные рендеры следующих флагманов Huawei
Речь о Huawei P40 и Huawei P40 Pro.
В сети появились первые качественные рендеры грядущих флагманов от китайского технологического гиганта Huawei. Так, инсайдер известный под ником RODENT950, который является проверенным источником, выложил изображения смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro.
Стоит отметить, что опубликованные рендеры были сделаны на основе уже существующих эскизов, а также ранее утекшей информации. Судя по изображениям, смартфон оснастят сдвоенной селфи-камерой на манер Samsung Galaxy S11+. Что касается основной камеры, то предполагается, что она получит пять модулей.
Сообщается, что оба устройства будут работать на базе Kirin 990 с установленным Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Huawei P40 и Huawei P40 Pro оборудуют изогнутыми по четырем сторонам экранами, частота обновления которых будет равна 90 Гц. Ожидается, что новинки официально представят уже в марте 2020 года.