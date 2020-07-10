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Опубликованы первые рендеры двухэкранного смартфона Xiaomi с огромной камерой
12-кратный оптический и 120-кратный цифровой зум
Напомним, что ранее в сеть утекла информация о том, что китайский гигант Xiaomi готовит двухэкранный смартфон с огромной камерой. Так, как сообщалось, одинарная камера будет оснащена 12-кратным оптическим зумом, а также 120-кратным цифровым. Сейчас же ресурсом Letsgodigital были опубликованы первые рендеры неанонсированного камерофона Xiaomi.
Стоит отметить, что предположения о внешнем виде двухэкранного смартфона Xiaomi основаны не просто на фантазии дизайнеров Letsgodigital, а на изображениях, опубликованных в патенте, опубликованным нескольким ранее в базе данных Китайского национального управления интеллектуальной собственности. Так, как можем видеть, фронтальная панель устройства может получить огромный экран-водопад.
Примечательно также отсутствие отверстий и вырезов для селфи-камеры, что связано с тем, что и на задней панели имеется дополнительный экран под камерой, который можно эксплуатировать в качестве видоискателя.