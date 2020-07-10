Опубликованы первые рендеры двухэкранного смартфона Xiaomi с огромной камерой

Напомним, что ранее в сеть утекла информация о том, что китайский гигант Xiaomi готовит двухэкранный смартфон с огромной камерой. Так, как сообщалось, одинарная камера будет оснащена 12-кратным оптическим зумом, а также 120-кратным цифровым. Сейчас же ресурсом Letsgodigital были опубликованы первые рендеры неанонсированного камерофона Xiaomi.