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Сегодня 11:32
Опубликованы первые снимки 10-кратного зума Mi Note 10
Изображения действительно заслуживают внимания
Китайская компания Xiaomi решила подогреть интерес к смартфонам CC9 Pro и Mi Note 10, показав фотовозможности их 108 Мп камер. Представители компании выложили ряд изображений, снятых в студии с помощью основной камеры Mi Note 10, в числе которых есть фотографии снятые с 10-кратным зумом.
Полученные снимки поражают своей детализированностью. Так, на опубликованном снимке с 10-кратным зумом можно разглядеть даже текстуру кожи ящерицы. Стоит уточнить, что в студийных условиях всегда есть возможность выставить свет наиболее удачным способом, получая улучшенный результат, однако даже это не спасло бы низкое качество камеры.
Известно, что 10-кратный зум в смартфоне гибридный, тогда как настоящий оптический зум является пятикратным.