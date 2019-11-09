Опубликованы первые снимки 10-кратного зума Mi Note 10

Полученные снимки поражают своей детализированностью. Так, на опубликованном снимке с 10-кратным зумом можно разглядеть даже текстуру кожи ящерицы. Стоит уточнить, что в студийных условиях всегда есть возможность выставить свет наиболее удачным способом, получая улучшенный результат, однако даже это не спасло бы низкое качество камеры.