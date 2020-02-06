Опубликованы первые снимки, сделанные на 108 Мп камеру нового флагмана Xiaomi

Отметим(https://www.weibo.com/1892653244/IsNobmYvs, что несмотря на то, что опубликованные снимки имеют не оригинальное разрешение - уже по ним можно оценить впечатляющие возможности зума. По словам инсайдеров Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оснастят камерами с разрешением 108 Мп, однако на данный момент официальной информации о зуме в данных моделях- нет.