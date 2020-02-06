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Опубликованы первые снимки, сделанные на 108 Мп камеру нового флагмана Xiaomi
Речь о Xiaomi Mi 10
Буквально вчера глава китайского гиганта Xiaomi Лу Вейбинг на своей официальной странице в социальной сети Weibo опубликовал новые фотографии, которые были сделаны с помощью нового смартфона компании. Несмотря на то, что Вейбинг не уточнил модель устройства, инсайдеры полагают, что речь идет о флагманском Xiaomi Mi 10 со 108 Мп камерой.
Отметим(https://www.weibo.com/1892653244/IsNobmYvs, что несмотря на то, что опубликованные снимки имеют не оригинальное разрешение - уже по ним можно оценить впечатляющие возможности зума. По словам инсайдеров Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оснастят камерами с разрешением 108 Мп, однако на данный момент официальной информации о зуме в данных моделях- нет.
Ожидается, что презентация грядущей серии Xiaomi Mi 10 состоится уже до 14 февраля, однако официальной датой анонса мероприятие все еще не обзавелось.