Опубликованы первые видео 60-ти кратного зума Vivo X30

Также было выложено еще одно видео, которое было записано на одном из китайский концертов. Так, пользователю смартфона, который находился в нескольких десятках метров от сцены, удалось плавно приблизить изображение так, что на экране можно рассмотреть лица исполнителей, находящихся на сцене. Отметим, что это даже не максимальный зум, поскольку на видео можно заметить, что шкала масштабирования, которая находится в правой части экрана, не была полностью использована. Напомним, что смартфон официально продемонстрируют 16 декабря.