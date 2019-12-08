Опубликованы первые видео 60-ти кратного зума Vivo X30
В первом опубликованном видео демонстрируется масштабирование обычных фотографий, которые несмотря на максимальное приближение получились очень детализированными.
And I thought I had seen the best in zooming for the year.#vivo #vivoX30 pic.twitter.com/n9ozo99kRQ— Mukul Sharma (@stufflistings) December 6, 2019
Также было выложено еще одно видео, которое было записано на одном из китайский концертов. Так, пользователю смартфона, который находился в нескольких десятках метров от сцены, удалось плавно приблизить изображение так, что на экране можно рассмотреть лица исполнителей, находящихся на сцене. Отметим, что это даже не максимальный зум, поскольку на видео можно заметить, что шкала масштабирования, которая находится в правой части экрана, не была полностью использована. Напомним, что смартфон официально продемонстрируют 16 декабря.