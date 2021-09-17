Опубликованы первые замеры производительности iPhone 13 Pro

Анонсированный прирост производительности, на самом деле, не феноменальный — 19% для GPU и 17% для CPU. И это несмотря на добавленное ядро — в iPhone 13 Pro их пять. Информацию про тип и скорость используемой оперативной памяти тест AnTuTu не представляет, поэтому остается ждать физической разборки смартфона от iFixit.