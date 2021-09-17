Опубликованы первые замеры производительности iPhone 13 Pro

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Опубликованы первые замеры производительности iPhone 13 ProСнова быстрее предшественника
iPhone 13 Pro с 6 Гб оперативной и 1Тб встроенной памяти набрал в бенчмарке AnTuTu почти 840000 баллов. Все дело в новом чипе Apple A15, который сама компания называет самым быстрым в мире.
В сравнении с прошлогодним флагманом, iPhone 13 Pro оказался быстрее во всех категориях для сравнения. Шустрее стали и процессор, и графический чип, и внутренняя память. Последняя, кстати, оказалась быстрее на 44%, чем у iPhone 12 Pro.
Анонсированный прирост производительности, на самом деле, не феноменальный — 19% для GPU и 17% для CPU. И это несмотря на добавленное ядро — в iPhone 13 Pro их пять. Информацию про тип и скорость используемой оперативной памяти тест AnTuTu не представляет, поэтому остается ждать физической разборки смартфона от iFixit.