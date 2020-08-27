Опубликованы первые "живые" фото нового флагмана Xiaomi Mi 10T Pro с экраном 144 Гц

Если верить свежим утечкам, смартфон оснастят 108 Мп основной камерой и достаточно крупным объективом. Также устройство получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и сверхъемкий аккумулятор на 5 000 мАч. Появится ли в смартфоне быстрая зарядка на 120 Вт — это нам лишь предстоит узнать.