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Опубликованы первые "живые" фото нового флагмана Xiaomi Mi 10T Pro с экраном 144 Гц
Компания решила “ударно” отметить свой юбилейный год
В сети появились первые “живые” фото нового флагмана Xiaomi — Xiaomi Mi 10T Pro. Судя по представленным снимкам, устройство чем-то будет похоже на недавнюю новинку Xiaomi Mi 10 Ultra, но, в отличие от любого другого смартфона компании, Mi 10T Pro получит сверхвысокую частоту обновления экрана 144 Гц.
Судя по данным интернет-инсайдеров, в новой линейке будет представлено сразу несколько устройств: Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. И именно снимки “старшей” версии стали достоянием общественности:
Если верить свежим утечкам, смартфон оснастят 108 Мп основной камерой и достаточно крупным объективом. Также устройство получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и сверхъемкий аккумулятор на 5 000 мАч. Появится ли в смартфоне быстрая зарядка на 120 Вт — это нам лишь предстоит узнать.
Из прочих особенностей Xiaomi Mi 10T Pro можно отметить процессор, который будет представлен моделью Snapdragon 865, а не Snapdragon 875. Когда же именно состоится анонс устройства, пока неизвестно.