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Опубликованы первые "живые" фотографии iPhone 12 mini
Предзаказ можно будет оформить лишь 6 ноября
Напомним, что возможность оформить предварительный заказ на iPhone 12 mini появится лишь в начале ноября, а именно 6 числа. Но уже сейчас в сеть были опубликованы первые "живые" фотографии грядущего устройства.
Первые “живые” фотографии iPhone 12 mini разметил румынский блогер Джордж Бухничи. Помимо изображений автор также поделился и видеороликом, в котором сравнил iPhone 12 с его Mini-версией. Причем после публикации видео на YouTube его через какое-то время заблокировали. Сейчас же в социальной сети можно найти лишь перезалив оригинала.
В самом видео автор обращает внимание на компактность iPhone 12 mini и оптимизацию операционной системы iOS 14. Напомним, что размер устройства составляет 131,5 x 64,2 x 7,4 мм, тогда как вес соответствует всего 133 г.