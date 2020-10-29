Опубликованы первые "живые" фотографии iPhone 12 mini

Первые “живые” фотографии iPhone 12 mini разметил румынский блогер Джордж Бухничи. Помимо изображений автор также поделился и видеороликом, в котором сравнил iPhone 12 с его Mini-версией. Причем после публикации видео на YouTube его через какое-то время заблокировали. Сейчас же в социальной сети можно найти лишь перезалив оригинала.