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Сегодня в 16:02
Опубликованы предварительные характеристики iPhone 13 Pro
А также рендеры устройства
В сеть утекли предварительные характеристики неанонсированного iPhone 13 Pro. Данными поделились инсайдеры, ссылаясь на людей из цепочки поставок.
Также источники поделились рендерами, основанным на инсайдерских данных. Так, предполагается, что iPhone 13 Pro получит уменьшенную выемку в верхней центральной части экрана. В ней будет размещен динамик и система камер для Face ID. Можно заметить, что у устройства сузятся рамки со всех граней. По данным инсайдеров, смартфон лишат порта для зарядки. Таким образом зарядить его можно будет с помощью беспроводной сети.
Ожидается, что iPhone 13 Pro оснастят тремя модулями камеры на 12 Мп и лазерным дальномером. Также устройству приписывают поддержку частоты обновления экрана 120 Гц.