Опубликованы предварительные характеристики iPhone 13 Pro

Также источники поделились рендерами, основанным на инсайдерских данных. Так, предполагается, что iPhone 13 Pro получит уменьшенную выемку в верхней центральной части экрана. В ней будет размещен динамик и система камер для Face ID. Можно заметить, что у устройства сузятся рамки со всех граней. По данным инсайдеров, смартфон лишат порта для зарядки. Таким образом зарядить его можно будет с помощью беспроводной сети.