Опубликованы примеры фото и видео, полученные с неанонсированного Redmi 10X Pro
Так, выяснилось, что модель Redmi 10X Pro, в отличии от стандартной, получит несколько эксклюзивных режимов работы камеры. Видеозаписью, демонстрирующей одну из новых возможностей камеры, поделился инсайдер Мукул Шарма. Известно, что сердцем грядущем новинки выступит процессор Dimensity 820. Смартфон получит AMOLED дисплей с сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран. Redmi 10X Pro оснастят энергоемким аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.
Что касается фотовозможностей, то их можно оценить по представленным ниже фотографиями. Стоит признать, что снимки, учитывая съемку в темное время суток, получились весьма качественными. По словам компании, серия Redmi 10X будет поставляться с четырехкратным оптическим, а также 30-кратным цифровым зумом. Кроме того, также камера устройства будет поддерживать системы оптической стабилизации. Предполагается, что новинку официально представят уже в конце мая, а именно 26 числа.