Опубликованы примеры фото и видео, полученные с неанонсированного Redmi 10X Pro

Что касается фотовозможностей, то их можно оценить по представленным ниже фотографиями. Стоит признать, что снимки, учитывая съемку в темное время суток, получились весьма качественными. По словам компании, серия Redmi 10X будет поставляться с четырехкратным оптическим, а также 30-кратным цифровым зумом. Кроме того, также камера устройства будет поддерживать системы оптической стабилизации. Предполагается, что новинку официально представят уже в конце мая, а именно 26 числа.