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Опубликованы примеры фото, сделанные на Samsung Galaxy S20 Ultra в полутьме
Выходит, смартфон способен делать отличные фото при плохом освещении даже в стандартном режиме
Вчера состоялся долгожданный анонс новенького Samsung Galaxy S20 Ultra — максимальной версии флагмана от южнокорейского гиганта. Отличительной особенностью устройства до последнего считалась его способность снимать со 100-кратным увеличением изображения, но, как оказалось, смартфон также может “похвастаться” и отличными фото, сделанными в условиях полутьмы.
По крайней мере об этом говорят недавно опубликованные фото, на которых явно видно, что Galaxy S20 Ultra отлично справляется с возложенной на него задачей. Что интересно, все те фотографии, что вы можете наблюдать чуть ниже, сделаны в стандартном режиме, без использования специализированного “ночного” режима съемки фото.
Напомним, что устройство было показано вчера вечером в рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2020. Помимо Galaxy S20 Ultra, со сцены также были показаны Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, а также первая гибкая раскладушка компании — Galaxy Z Flip.