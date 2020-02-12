Опубликованы примеры фото, сделанные на Samsung Galaxy S20 Ultra в полутьме

По крайней мере об этом говорят недавно опубликованные фото, на которых явно видно, что Galaxy S20 Ultra отлично справляется с возложенной на него задачей. Что интересно, все те фотографии, что вы можете наблюдать чуть ниже, сделаны в стандартном режиме, без использования специализированного “ночного” режима съемки фото.