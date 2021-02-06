Телефоны
Сегодня в 10:44
Опубликованы рендеры обновленной версии кнопочного дизайнерского телефона Nokia
Nokia 3650 4G
Напомним, что нескольким ранее стало известно, что Nokia планирует выпустить обновленную версию своего кнопочного дизайнерского телефона Nokia 3650. Сейчас же в сети появились первые рендеры, которые показывают потенциальный внешний вид грядущей новинки.
Изображения подготовили дизайнеры ресурса Letsgodigital. Напомним, что ключевая особенность модели Nokia 3650 заключалась в ее круглом блоке клавиатуры. Предполагается, что Nokia не станет лишать и обновленную модель этой детали, поскольку помимо того, что это делает телефон необычным, это также упрощает процесс обмена смс.
Ожидается, что Nokia 3650 4G будет представлен уже в этом году. На данный момент данных о характеристиках или внешности устройства - нет. В то же время, ожидать от аппарата топовых технических особенностей не стоит.