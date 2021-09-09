Опубликованы рендеры самого дешёвого смартфона Apple 2022 года

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Опубликованы рендеры самого дешёвого смартфона Apple 2022 годаИдейный продолжатель iPhone 12 mini?
Не успела Apple назвать дату анонса новых iPhone 13, как в сети активизировались инсайдеры. Причём они стали рассказывать не про грядущие новинки с сентябрьской презентации, а про iPhone 2022 года.
Первой «под раздачу» попала линейка iPhone 14. Уже сейчас в сети можно найти как рендеры, так и характеристики iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и т.д. Теперь же китайский источник раскрыл внешний вид самого дешёвого iPhone из 2022-го — iPhone SE3.
Судя по опубликованному изображению, смартфон окажется смесью iPhone XR и iPhone SE (2020). У последнего аппарат подхватит компактность — девайс обещает стать самым маленьким 5G-смартфоном Apple — а у XR «украдёт» Face ID, пишет MyDrivers.
В основу iPhone SE3, если верить тем же инсайдам, ляжет прошлогодний чип Apple A14 — его компания устанавливала в линейку iPhone 12.