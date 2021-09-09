Опубликованы рендеры самого дешёвого смартфона Apple 2022 года

Первой «под раздачу» попала линейка iPhone 14. Уже сейчас в сети можно найти как рендеры, так и характеристики iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и т.д. Теперь же китайский источник раскрыл внешний вид самого дешёвого iPhone из 2022-го — iPhone SE3.