Опубликованы результаты первых тестов флагмана Google Pixel 6

Опубликованы результаты первых тестов флагмана Google Pixel 6Первого смартфона Google с собственным процессором
Как пишет издание Gizchina, продажи смартфонов Google Pixel 6 с собственным «гугловским» чипом Tensor стартуют 19 октября в США. Незадолго до начала продаж флагман протестировали в популярном тестовом приложении Geekbench. В одноядерном тесте Pixel 6 набрал 1027 баллов, в двухъядерном — 2706.
Отмечается, что одноядерный тест показал результаты, которые выше по сравнению с устройствами, построенными на базе однокристального процессора Snapdragon 888 SoC. Но многоядерный тест показал низкие результаты.
По словам источника, бенчмарк подтверждает, что эти устройства будут поставляться с графическим процессором Mali G78. В линейку будут входить смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Тестируемое устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти, встроенная, в зависимости от комплектации, — 265 ГБ / 512 ГБ.