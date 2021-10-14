Опубликованы результаты первых тестов флагмана Google Pixel 6

Отмечается, что одноядерный тест показал результаты, которые выше по сравнению с устройствами, построенными на базе однокристального процессора Snapdragon 888 SoC. Но многоядерный тест показал низкие результаты.

По словам источника, бенчмарк подтверждает, что эти устройства будут поставляться с графическим процессором Mali G78. В линейку будут входить смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Тестируемое устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти, встроенная, в зависимости от комплектации, — 265 ГБ / 512 ГБ.