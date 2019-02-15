Опубликованы результаты замеров быстродействия самой дорогой версии Samsung Galaxy S10

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования премиальной версии готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S10+, пока не представленного производителем официально. Также результатами поделилась команда AnTuTu.
Тестировалась версия для Европы — на базе процессора Exynos 9820. Аппарат также получил 12 ГБ ОЗУ и операционную систему Android 9 Pie. В Geekbench устройство набрал 4450 баллов в одноядреном и 9753 в многоядерных тестах. Одноядерный результат примерно на 20% выше прошлогоднего Galaxy S9+. Многоядерный соответствует результатам Kirin 980.
В AnTuTu смартфон набрал 326 185 баллов. Это заметно выше рекордсмена среди современных Android-смартфонов — игровой модели ZTE Red Magic Mars с результатом немногим более 320 тысяч баллов.
Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.
По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Как ожидается, цены на Galaxy S10 стартуют от 750 евро за версию Lite и достигают 1500 евро за премиальную версию Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.