Опубликованы самые распространённые характеристики в смартфонах 2019 года

По итогу исследования самым распространенным размером экрана оказался вариант на 6,4 дюймов — на долю таких дисплеев пришлось 39,7% проданных в третьем квартале в Китае смартфонов. В плане разрешения дисплея самым большим спросом пользуются устройства, имеющие разрешение FullHD+ или 2340 х 1080 пикселей — их 58,3% от общего числа проданных смартфонов на рынке. Самым распространенным типом процессоров являются решения на базе восьмиядерной архитектуры со своими 97%. Больше всего в третьем квартале было продано смартфоном, имеющих 4 ГБ оперативной памяти (41,4%) и 128 ГБ памяти постоянной (59%). Самой часто используемой версией Android оказался достаточно свежий Android 9 Pie — устройств работающих на нем было продано около 81,9%.