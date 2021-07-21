Опубликованы скриншоты Xiaomi MIUI 13 и новые возможности системы

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Опубликованы скриншоты Xiaomi MIUI 13 и новые возможности системыВыглядит узнаваемо, но свежо
Уже в августе 2021 года от Xiaomi ждут анонса сразу множества новинок, как аппаратных, так и программных. В их числе должно найтись место долгожданному обновлению фирменной оболочки компании — MIUI 13.
И вот, незадолго до официального мероприятия, в сети появились качественные скриншоты новой системы Xiaomi. Судя по ним, пользователи наконец-то получат возможность более глубокой настройки внешнего вида «Центра управления» — они смогут менять и передвигать различные пункты его настроек, пишет NotebookCheck.
Так, например, на свежих скриншотах можно увидеть не вполне обычное расположение ползунков яркости и регулировки уровня громкости.
Напомним, что вместе с MIUI 13 от Xiaomi также ждут анонса первого флагмана компании с подэкранной камерой Mi Mix 4 и новый планшет — Mi Pad 5.