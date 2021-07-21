Опубликованы скриншоты Xiaomi MIUI 13 и новые возможности системы

Так, например, на свежих скриншотах можно увидеть не вполне обычное расположение ползунков яркости и регулировки уровня громкости.

Напомним, что вместе с MIUI 13 от Xiaomi также ждут анонса первого флагмана компании с подэкранной камерой Mi Mix 4 и новый планшет — Mi Pad 5.