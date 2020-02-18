Опубликованы снимки, сделанные на камеру неанонсированного конкурента Xiaomi Mi 10

Фотографиями, сделанными на камеру грядущего смартфона, поделился инсайдер Мукул Шарма, который является проверенным источником. Так, снимки были сделаны в идентичных условиях, на одном и том же месте, но в разных режимах. На первом снимке демонстрируется стандартный режим, тогда как для съемки второго был выбран ночной режим Если брать во внимание условия плохой освещенности, которые были зафиксированы на первом изображении, режим ночной съемки в Realme X50 Pro работает впечатляюще.

Напомним, что компания Realme преподносит свою новинку как конкурента Xiaomi Mi 10. Известно, что оба устройства оснащены поддержкой WiFi 6.