Опубликованы свежие изображения долгожданного смартфона Xiaomi Redmi Note 9

На этот раз источником утечки стал интернет-инсайдер под ником _the_tech_guy — именно он опубликовал достаточно правдоподобные эскизы смартфона, который должен будет в будущем получить название Redmi Note 9. Так, судя по данному изображению, мода на врез в дисплее не обойдет и данное устройство, но при этом сканер отпечатка пальцев, как и прежде, останется на задней стороне смартфона. Также устройство получит либо тройной, либо квадромодуль основной камеры — более точно сказать сложно, так как нижняя окружность на схеме может оказаться как четвертой камерой, так и вспышкой.