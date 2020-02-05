Опубликованы свежие изображения долгожданного смартфона Xiaomi Redmi Note 9
На этот раз источником утечки стал интернет-инсайдер под ником _the_tech_guy — именно он опубликовал достаточно правдоподобные эскизы смартфона, который должен будет в будущем получить название Redmi Note 9. Так, судя по данному изображению, мода на врез в дисплее не обойдет и данное устройство, но при этом сканер отпечатка пальцев, как и прежде, останется на задней стороне смартфона. Также устройство получит либо тройной, либо квадромодуль основной камеры — более точно сказать сложно, так как нижняя окружность на схеме может оказаться как четвертой камерой, так и вспышкой.
В любом случае, ждать анонса новинки осталось не так уж и долго — даже с учетом того, что глава Redmi объявил о переносе всех анонсов текущего года из-за коронавируса, тот же Redmi Note 7 представили еще в середине января прошлого года, а значит Redmi Note 9 должен появиться не позже марта текущего года.