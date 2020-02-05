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Опубликованы свежие изображения долгожданного смартфона Xiaomi Redmi Note 9

Судя по всему, новинка не сильно изменится в сравнении с Redmi Note 8
Чем больше времени проходит с момента анонса предыдущего поколения смартфонов линейки Redmi Note, тем больше накаляется градус ожидания фанатов, которые не могут найти себе места из-за желания увидеть новое поколение. И, по всей видимости, именно сегодня на их улице оказался праздник — в сети появились первые изображения грядущей новинки.

На этот раз источником утечки стал интернет-инсайдер под ником _the_tech_guy — именно он опубликовал достаточно правдоподобные эскизы смартфона, который должен будет в будущем получить название Redmi Note 9. Так, судя по данному изображению, мода на врез в дисплее не обойдет и данное устройство, но при этом сканер отпечатка пальцев, как и прежде, останется на задней стороне смартфона. Также устройство получит либо тройной, либо квадромодуль основной камеры — более точно сказать сложно, так как нижняя окружность на схеме может оказаться как четвертой камерой, так и вспышкой.

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В любом случае, ждать анонса новинки осталось не так уж и долго — даже с учетом того, что глава Redmi объявил о переносе всех анонсов текущего года из-за коронавируса, тот же Redmi Note 7 представили еще в середине января прошлого года, а значит Redmi Note 9 должен появиться не позже марта текущего года.