Опубликованы свежие подробности о ближайшем смартфоне с подэкранной камерой

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Сегодня в 07:10
Опубликованы свежие подробности о ближайшем смартфоне с подэкранной камеройНеужели нас наконец-то ждёт настоящий прорыв?
Ранее на этой неделе ZTE затизерила свой новый смартфон — Axon 30 5G. Устройство станет продолжением прошлогодней модели, ставшей, по сути, первым серийным телефоном с подэкранной фронтальной камерой.
Сегодня же китайский бренд опубликовал свежую информацию о грядущей новинке. Судя по ней, область вокруг селфи-камеры получит вдвое увеличенное количество пикселей на дюйм в сравнении с предшественником. Теперь их «плотность» составит 400 на дюйм, пишет GMSArena.
Отметим, что хоть ZTE Axon 20 5G и считался, формально, телефоном с подэкранной камерой, на деле область над ней слишком сильно выделялась от остального дисплея. Остаётся надежда, что новая модель лишится этой «болячки».
Анонс Axon 30 5G ожидается уже 22 июля 2021 года.