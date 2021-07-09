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Опубликованы свежие подробности о ближайшем смартфоне с подэкранной камерой

Неужели нас наконец-то ждёт настоящий прорыв?
Ранее на этой неделе ZTE затизерила свой новый смартфон — Axon 30 5G. Устройство станет продолжением прошлогодней модели, ставшей, по сути, первым серийным телефоном с подэкранной фронтальной камерой.
Опубликованы свежие подробности о ближайшем смартфоне с подэкранной камерой

Сегодня же китайский бренд опубликовал свежую информацию о грядущей новинке. Судя по ней, область вокруг селфи-камеры получит вдвое увеличенное количество пикселей на дюйм в сравнении с предшественником. Теперь их «плотность» составит 400 на дюйм, пишет GMSArena.

Опубликованы свежие подробности о ближайшем смартфоне с подэкранной камерой

Отметим, что хоть ZTE Axon 20 5G и считался, формально, телефоном с подэкранной камерой, на деле область над ней слишком сильно выделялась от остального дисплея. Остаётся надежда, что новая модель лишится этой «болячки».

Опубликованы свежие подробности о ближайшем смартфоне с подэкранной камерой

Анонс Axon 30 5G ожидается уже 22 июля 2021 года.