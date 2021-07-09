Опубликованы свежие подробности о ближайшем смартфоне с подэкранной камерой

Сегодня же китайский бренд опубликовал свежую информацию о грядущей новинке. Судя по ней, область вокруг селфи-камеры получит вдвое увеличенное количество пикселей на дюйм в сравнении с предшественником. Теперь их «плотность» составит 400 на дюйм, пишет GMSArena.