Опубликованы видео с макетом финальной версии iPhone 13 Pro

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Опубликованы видео с макетом финальной версии iPhone 13 ProКоличество утечек накануне Apple Event идёт на рекорд
Уже в следующий вторник, 14 сентября, Apple проведёт онлайн-презентацию. На ней купертиновцы представят следующее поколение iPhone — iPhone 13. Но уже сегодня интернет-инсайдеры предлагают взглянуть нам на то, как будет выглядеть долгожданная новинка.
В китайской соцсети Weibo появилось видео. На нём неизвестный источник держит на руках макет финальной версии iPhone 13 Pro. Учитывая, что недавно в сети всплывала информация о смене дизайна новинки в самый последний момент, в августе, свежий ролик оказался очень своевременным.
Этот макет в очередной раз подтверждает главное — новые iPhone получат уменьшенную «чёлку» под Face ID. Это позволит увеличить эффективную область дисплея, сохранив прежние размеры.
Напомним, что помимо этого, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max приписывают высокую частоту обновления экрана — 90 и 120 Гц соответственно. При этом функция будет динамической, то есть эти значения будут лишь на пике. В некоторых же сценариях частота обновления экрана сохранится на уровне в 1 Гц.