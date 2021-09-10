Опубликованы видео с макетом финальной версии iPhone 13 Pro

Этот макет в очередной раз подтверждает главное — новые iPhone получат уменьшенную «чёлку» под Face ID. Это позволит увеличить эффективную область дисплея, сохранив прежние размеры.

Напомним, что помимо этого, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max приписывают высокую частоту обновления экрана — 90 и 120 Гц соответственно. При этом функция будет динамической, то есть эти значения будут лишь на пике. В некоторых же сценариях частота обновления экрана сохранится на уровне в 1 Гц.