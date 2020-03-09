Опубликованы "живые" фото флагманского Xiaomi Mi 10 Explorer Edition с прозрачной задней крышкой

Изначально фанаты компании начали сомневаться, что Xiaomi продолжит традицию и в этом году, так как вместе с Mi 10 и Mi 10 Pro компания не анонсировала премиальную версию устройств. Но, к счастью, китайцы и в этом году решили порадовать нас необычным исполнением своего флагмана.