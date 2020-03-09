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Опубликованы "живые" фото флагманского Xiaomi Mi 10 Explorer Edition с прозрачной задней крышкой
Выглядит аппарат очень стильно
Два года назад, с выпуском Xiaomi Mi 8, китайский гигант начал выпускать премиальную версию своих флагманов. 2020 год не остался в стороне и вот компания опубликовала в сети “живые” фото флагманского Xiaomi Mi 10 Explorer Edition, главной особенностью которого является прозрачная задняя крышка.
Изначально фанаты компании начали сомневаться, что Xiaomi продолжит традицию и в этом году, так как вместе с Mi 10 и Mi 10 Pro компания не анонсировала премиальную версию устройств. Но, к счастью, китайцы и в этом году решили порадовать нас необычным исполнением своего флагмана.
К сожалению, до сих пор неизвестно, когда нам стоит ждать поступления Mi 10 Explorer Edition в свободную продажу и какую цену компания попросить за новинку. Но учитывая опыт прошлых лет, случиться это должно уже в первой половине текущего года.