Опубликованы «живые» фото нового флагманского смартфона с подэкранной камерой

Теперь же в сети появились качественные «живые» фото новинки. Это стало возможным благодаря тому, что оно прошло сертификацию регулятора TENAA, пишет Gizmochina. Также, уже благодаря Google Play Console, мы знаем, что смартфон получит дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей и 12 ГБ оперативной памяти.