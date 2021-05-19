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Сегодня в 13:02
Опубликованы «живые» фото нового флагманского смартфона с подэкранной камерой
Получится ли у компании сделать качественный аппарат со второго раза?
Уже завтра, 20 мая, компания ZTE должна представить свой новый флагман — Nubia Z30 Pro. Отличительной особенностью устройства должно стать то, что это будет первый топовый аппарат на базе Snapdragon 888 с подэкранной фронтальной камерой.
Теперь же в сети появились качественные «живые» фото новинки. Это стало возможным благодаря тому, что оно прошло сертификацию регулятора TENAA, пишет Gizmochina. Также, уже благодаря Google Play Console, мы знаем, что смартфон получит дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей и 12 ГБ оперативной памяти.
Напомним, что прежние утечки сообщали, что Nubia Z30 Pro получит 120-Вт зарядку, которая восполнит аккумулятора на 4200 мАч от 0 до 100% всего за 15 минут. Так это или нет — узнаем уже завтра.