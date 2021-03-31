Опубликованы "живые" фото первого гибкого смартфона Xiaomi

Что касается фотовозможностей, устройство оснащено трехмодульной основной камерой на 108, 13 и 8 Мп. Интересно, что смартфон получил жидкостный объектив, благодаря чему датчик на 8 Мп может обеспечить как оптический зум, так и макросъемку.