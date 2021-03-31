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Сегодня в 14:08
Опубликованы "живые" фото первого гибкого смартфона Xiaomi
Xiaomi Mix Fold
Напомним, что вчера китайский гигант Xiaomi представил свой первый гибкий смартфон - Xiaomi Mix Fold. После анонса у китайских блогеров появилась возможность вживую увидеть новинку и разметить ее фотографии в сеть.
Смартфон оснащен большим гибким экраном на 8,01 дюймов внутри и 6,52-дюймовым AMOLED-дисплеем снаружи. Как отметили в компании, шарнирная составляющая аппарата прошла 200 тыс циклов складывания и раскладывания. В общей сложности этот механизм рассчитан на 1 млн циклов.
Что касается фотовозможностей, устройство оснащено трехмодульной основной камерой на 108, 13 и 8 Мп. Интересно, что смартфон получил жидкостный объектив, благодаря чему датчик на 8 Мп может обеспечить как оптический зум, так и макросъемку.
Продавать новинку на китайском рынке начнут уже 16 апреля.