Опубликованы "живые" фото самого необычного смартфона 2020 года в рабочем состоянии
Судя по всему, все самое необычное с точки зрения дизайна операционной системы, будет отображаться в верхнем поворотном экране смартфона — нижняя часть девайса имеет достаточно стандартный для современных телефонов интерфейс. При этом важно понимать, что по-настоящему принципиально новых сценариев использования второго дисплея озвучено не было — ожидается, что более подробно об этом расскажет уже сама LG на своей презентации.
Напомним, что LG Wing является самым необычным смартфоном 2020 года — в отличие даже от новейшего Samsung Galaxy Z Fold 2, который является логическим продолжением предшественника, в том числе и с точки зрения дизайна, новый девайс от LG не имеет аналогов на рынке.
Что же до “внутренней” составляющей LG Wing, то интернет-источники утверждают, что смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 765 либо 765G, иметь два дисплея с диагоналями 4 и 6,8 дюймов, а также основную камеру с главным модулем на 64 Мп. Анонс устройства ожидается уже 14 сентября.