Опубликованы "живые" фото самого необычного смартфона 2020 года в рабочем состоянии

Судя по всему, все самое необычное с точки зрения дизайна операционной системы, будет отображаться в верхнем поворотном экране смартфона — нижняя часть девайса имеет достаточно стандартный для современных телефонов интерфейс. При этом важно понимать, что по-настоящему принципиально новых сценариев использования второго дисплея озвучено не было — ожидается, что более подробно об этом расскажет уже сама LG на своей презентации.