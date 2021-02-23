Опубликованы «живые» фото удешевлённого флагмана Xiaomi Mi 11 Lite

Напомним, что ранее также появлялись утечки касательно начинки девайса. Так, например, ему приписывали Snapdragon 720 или Snapdragon 732G в качестве «базы». Экран устройства, вроде как, получит поддержку 90 Гц частоты обновления. Оперативной памяти в смартфоне ожидается 6 ГБ, а постоянной — от 64 до 128 ГБ.

Ёмкость аккумулятора Mi 11 Lite составит 4250 мАч, при этом никуда не денется и быстрая зарядка. Правда, она будет равняться лишь 33 Вт. К сожалению, в сети нет никакой информации касательно сроков анонса и начала продаж новинки.