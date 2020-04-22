Телефоны
Сегодня 10:39
Опубликованы "живые" фотографии грядущего флагмана Motorola
Motorola EDGE+
Инсайдерами были опубликованы "живые" фотографии грядущего флагмана Motorola. Кроме того, в сети также появилась информация о технической составляющей новинки. Речь о смартфоне под названием Motorola EDGE+.
Судя по опубликованным изображениям, смартфон оснастят экраном-водопадом с подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также врезанной селфи-камерой. Что касается основной камеры, то она получит три модуля. Предполагается, что диагональ дисплея составит как минимум 6,5 дюймов, а то и все 6,8, тогда как частота обновления достигнет 90 Гц.
По предварительным данным, смартфон будет работать на базе Snapdragon 865 с энергоемким аккумулятором, емкость которого составит более 5000 мАч. Также инсайдеры сообщили, что оперативная память грядущей новинки составит порядка 12 Гб.