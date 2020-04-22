Опубликованы "живые" фотографии грядущего флагмана Motorola

Судя по опубликованным изображениям, смартфон оснастят экраном-водопадом с подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также врезанной селфи-камерой. Что касается основной камеры, то она получит три модуля. Предполагается, что диагональ дисплея составит как минимум 6,5 дюймов, а то и все 6,8, тогда как частота обновления достигнет 90 Гц.