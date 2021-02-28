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Сегодня в 07:22
Опубликованы "живые" фотографии неанонсированного флагмана Xiaomi Mi 11 Pro
Его могут представить весной этого года
Пока Xiaomi Mi 11 поступал в продажу, внешность неанонсированного флагмана Xiaomi Mi 11 Pro оставалась загадкой. Сейчас же в сети появились “живые” фотографии этой модели.
Напомним, что ранее Xiaomi Mi 11 Pro приписывали большой блок камеры. Однако, судя по опубликованным снимкам, он будет выполнен в стиле того же Xiaomi Mi 11 с небольшими отличиями. В частности, форма нижнего выреза намекает на то, в устройстве будет перископный датчик.
Предполагается, что официальная презентация Xiaomi Mi 11 Pro состоится в апреле или мае текущего года. По предварительным данным, аппарат оснастят AMOLED экраном на 6, 81 дюймов с разрешением QuadHD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора может выступать Qualcomm Snapdragon 888.