Опубликованы "живые" фотографии неанонсированного флагмана Xiaomi Mi 11 Pro

Напомним, что ранее Xiaomi Mi 11 Pro приписывали большой блок камеры. Однако, судя по опубликованным снимкам, он будет выполнен в стиле того же Xiaomi Mi 11 с небольшими отличиями. В частности, форма нижнего выреза намекает на то, в устройстве будет перископный датчик.