Опубликованы "живые" фотографии неанонсированного Google Pixel 5a

Смартфон может получить широкую верхнюю кромку, в которой, судя по отсутствию выреза на передней панели, интегрирована селфи-камера. Также можно предположить, что сканер отпечатков пальцев в Google Pixel 5a будет или встроен в дисплей или расположится на задней панеле, как у предшественника.