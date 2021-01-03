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Опубликованы "живые" фотографии неанонсированного Google Pixel 5a
И его предполагаемые технические особенности
В сети засветились “живые” фотографии неанонсированного смартфона Google Pixel 5a. Причем на снимках грядущее устройство находится в рабочем состоянии. Помимо прочего источник раскрыл некоторые детали устройства.
Смартфон может получить широкую верхнюю кромку, в которой, судя по отсутствию выреза на передней панели, интегрирована селфи-камера. Также можно предположить, что сканер отпечатков пальцев в Google Pixel 5a будет или встроен в дисплей или расположится на задней панеле, как у предшественника.
Помимо прочего на фото можно разглядеть и некоторые технические особенности неанонсированного смартфона. В частности, его могут оборудовать 12 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Предполагается, что Google Pixel 5a анонсируют в мае текущего года.