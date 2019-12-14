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Опубликованы "живые" фотографии перископной камеры флагманского Samsung Galaxy S11+

Анонс смартфона ожидается 18 февраля 2020 года
Инсайдер под ником Ice Universe, который является проверенным источником, опубликовал первые “живые” фотографии, на которых показана камера грядущего флагмана южнокорейского гиганта Samsung.

Так, на утекших фотография изображен один из пяти модулей Samsung Galaxy S11+, что и обусловлено большим размером блока камеры. Сообщается, что данный модуль является перископной камерой, которая позволяет смартфону производить оптический зум.

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Напомним, что первые рендеры демонстрировали совершенно иное расположение модулей в камере. Сейчас же, благодаря утекшим фотографиям, стало очевидно, что покупателей ждет куда более приятная компоновка. Вероятно, южнокорейский гигант умышленно скрывает правильное расположение датчиков, рассчитывая удивить общественность во время анонса.

Предполагается, что серию телефонов Samsung Galaxy S11 продемонстрируют хоть и не в этом году, но уже совсем скоро. По предварительной информации, официальная презентация состоится 18 февраля.