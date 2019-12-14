Опубликованы "живые" фотографии перископной камеры флагманского Samsung Galaxy S11+

Напомним, что первые рендеры демонстрировали совершенно иное расположение модулей в камере. Сейчас же, благодаря утекшим фотографиям, стало очевидно, что покупателей ждет куда более приятная компоновка. Вероятно, южнокорейский гигант умышленно скрывает правильное расположение датчиков, рассчитывая удивить общественность во время анонса.

Предполагается, что серию телефонов Samsung Galaxy S11 продемонстрируют хоть и не в этом году, но уже совсем скоро. По предварительной информации, официальная презентация состоится 18 февраля.