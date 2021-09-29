Оригинальная зарядка смартфона OnePlus взорвалась после подключения к розетке

Я хотел немедленно обратить на это ваше внимание. Моё зарядное устройство OnePlus Nord 2 взорвалось с громким звуком, при этом розетка тоже пострадала. К счастью, я жив, поэтому пишу этот твит. OnePlus Nord 2 тоже работает, но это очень страшно. Я всё ещё в шоке.