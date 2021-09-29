Оригинальная зарядка смартфона OnePlus взорвалась после подключения к розетке

Оригинальная зарядка смартфона OnePlus взорвалась после подключения к розеткеК счастью, никто не пострадал
На этот раз подобным отличился не сам смартфон, а его оригинальная зарядка. Да, она также взорвалась после подключения к сети, сообщает Gizmochina. Сам инцидент произошёл в штате Керала, а его жертвой стал местный житель по имени Джимми Хосе.
Я хотел немедленно обратить на это ваше внимание. Моё зарядное устройство OnePlus Nord 2 взорвалось с громким звуком, при этом розетка тоже пострадала. К счастью, я жив, поэтому пишу этот твит. OnePlus Nord 2 тоже работает, но это очень страшно. Я всё ещё в шоке.
Стоит отметить, что практически сразу же службы поддержки OnePlus прокомментировала случившееся. Её представители посоветовали владельцу посетить центр обслуживания клиентов, чтобы сотрудники сервисного центра осмотрели зарядное устройство. Компания также выдала владельцу взорванного зарядного устройства ещё один, новый экземпляр.