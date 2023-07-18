Оригинальный iPhone одного из создателей смартфона продали за 17 млн рублей

Этот аппарат, который был выпущен 16 лет назад, вызвал восторг коллекционеров и стал объектом пристального внимания. И не просто так.

Всё дело в том, что предыдущим владельцем этого нераспечатанного iPhone был член первоначальной команды инженеров Apple, которая работала над созданием данного по-настоящему революционного устройства.

Данный аппарат был 4 ГБ версией оригинального iPhone, который в своё время продавался за $499. Модель стала редкостью после того, как Apple прекратила её производство всего через несколько месяцев после выпуска.

Отметим, что с каждым годом старые модели iPhone приобретают всё большую ценность для коллекционеров и инвесторов.