Оригинальный iPhone одного из создателей смартфона продали за 17 млн рублей

Оригинальный iPhone одного из создателей смартфона продали за 17 млн рублейНеудивительно, ведь у аппарат есть своя история
Стало известно, что накануне на аукционе был продан оригинальный iPhone в нераспечатанной заводской упаковке за 17 миллионов рублей.
Этот аппарат, который был выпущен 16 лет назад, вызвал восторг коллекционеров и стал объектом пристального внимания. И не просто так.
Всё дело в том, что предыдущим владельцем этого нераспечатанного iPhone был член первоначальной команды инженеров Apple, которая работала над созданием данного по-настоящему революционного устройства.
Данный аппарат был 4 ГБ версией оригинального iPhone, который в своё время продавался за $499. Модель стала редкостью после того, как Apple прекратила её производство всего через несколько месяцев после выпуска.
Отметим, что с каждым годом старые модели iPhone приобретают всё большую ценность для коллекционеров и инвесторов.