Осенние флагманы Huawei Mate 30 показаны на живых фото в подробностях

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились появились живые фотографии готовящихся к выпуску смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, которые пока не были представлены официально. Их опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.
На фото представлены все цветовые варианты Huawei Mate 30 Pro, он же во включенном и рабочем состоянии, а также совместно с младшей версией Mate 30.
На совместном снимке Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro особенно хорошо заметна разница между ними. У Mate 30 хорошо заметны кромки экрана, но меньше вырез под фронтальную камеру. Mate 30 Pro может похвастаться экраном-водопадом с отсутствующими боковыми рамками, а также более широким вырезом под селфи-камеру и датчики. В дисплеи у обоих смартфонов интегрирован сканер отпечатков пальцев.
Пресс-конференция с презентацией Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro будет проведена компанией 19 сентября 2019 года в Мюнхене.