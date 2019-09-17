Осенние флагманы Huawei Mate 30 показаны на живых фото в подробностях

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились появились живые фотографии готовящихся к выпуску смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, которые пока не были представлены официально. Их опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.

На фото представлены все цветовые варианты Huawei Mate 30 Pro, он же во включенном и рабочем состоянии, а также совместно с младшей версией Mate 30.