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Осенний флагман Huawei Mate 30 Pro получит рекордно качественную камеру

Samsung Galaxy Note 10 нервно курит в сторонке
До анонса нового Galaxy Note 10 осталось меньше недели. И несмотря на все разговоры, этот смартфон точно станет следующим шагом компании в области дизайна и функциональности. Но есть одна вещь, которая точно разочарует любого фаната компании — камера в новом флагмане корейцев явно не совершит какого-либо скачка вперед. Зато, судя по последним утечкам, такого скачка стоит ждать от грядущего Huawei Mate 30 Pro.

Сразу два инсайдера сообщили, что в Mate 30 Pro будет тройная камера с целым списком новых технологий. Основной модуль будет использовать 1/1,5-дюймовый сенсор на 40 Мп с полноценной двойной диафрагмой f/1.6-f/1.4 и с использованием новейшей технологии компании под названием RYYB. Второй модуль будет широкоугольным и использовать уже 1/1,7-дюймовый сенсор все также на 40 Мп. Третий же модуль будет портретником на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом.

Что интересно, характеристики камеры Mate 30 Pro находятся на шаг впереди даже по сравнению с предыдущим фото-флагманом компании — Huawei P30 Pro, чего уж говорить про то, что ожидается от Samsung в их Galaxy Note 10.

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