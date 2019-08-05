Осенний флагман Huawei Mate 30 Pro получит рекордно качественную камеру

Сразу два инсайдера сообщили, что в Mate 30 Pro будет тройная камера с целым списком новых технологий. Основной модуль будет использовать 1/1,5-дюймовый сенсор на 40 Мп с полноценной двойной диафрагмой f/1.6-f/1.4 и с использованием новейшей технологии компании под названием RYYB. Второй модуль будет широкоугольным и использовать уже 1/1,7-дюймовый сенсор все также на 40 Мп. Третий же модуль будет портретником на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом.