Осенний флагман Huawei Mate 40 Pro может получить сенсорный дисплей в блоке с основной камерой

К сожалению, последние несколько лет производители смартфонов достаточно мало экспериментируют с внешним видом задней стороны смартфонов. Да, был Meizu Pro 7, получивший второй дисплей рядом с основной камерой, но, к сожалению, устройство не получило широкую популярность, из-за чего эксперимент можно считать провалившимся. Но, как ни странно, возможно, осенний флагман Huawei — Huawei Mate 40 Pro — может получить сенсорный дисплей в блоке с основной камерой.