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Осенний флагман Huawei Mate 40 Pro может получить сенсорный дисплей в блоке с основной камерой
Об этом говорит свежий патент компании
К сожалению, последние несколько лет производители смартфонов достаточно мало экспериментируют с внешним видом задней стороны смартфонов. Да, был Meizu Pro 7, получивший второй дисплей рядом с основной камерой, но, к сожалению, устройство не получило широкую популярность, из-за чего эксперимент можно считать провалившимся. Но, как ни странно, возможно, осенний флагман Huawei — Huawei Mate 40 Pro — может получить сенсорный дисплей в блоке с основной камерой.
Так, в сети появился новый патент компании, описывающий технологию, благодаря которой к круглом блоке основной камеры будет расположен полноценный сенсорный дисплей, с помощью которого можно будет отвечать на звонки, регулировать громкость медиа и мн. др.
Вполне вероятно, что все это так и останется лишь патентом, но учитывая, что Huawei в последние годы является одной из немногих компаний, занимающейся инновациями, можно ожидать, что Mate 40 Pro все же оснастят достаточно интересным вторым дисплеем. Напомним, что анонс осеннего камерофона компании ожидается ближе к концу года, в сентябре месяце.