Осенний флагман Huawei получит необычную сверхчувствительную камеру

Судя по всему, AirGlass — это дополнительная защита, которая будет установлена на экран вместо уже привычного стекла Corning Gorilla Glass. Бренд AirGlass охватывает такие категории, как защита для смартфонов, чехлы для смартфонов, защитные стёкла, защита для планшетов, защитные плёнки для смартфонов, подставки для мобильных телефонов.

Модуль камеры SuperSensing Camera должен использоваться во Huawei Mate 30 Pro. Впервые нечто подобное использовалось в весенних флагманах Huawei P30 и P30 Pro. Как ожидается, смартфон оснащён четверной камерой с двумя датчиками на 40 Мп. Ещё один на 8 Мп и модуль ToF. Один из 40-мегапиксельных датчиков получит также сверхширокоугольную оптику.

Официальный анонс Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro ожидается в октябре 2019 года.