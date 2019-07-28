Осенний флагман Huawei рискует остаться с дисплеем пониженного разрешения

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei Mate 30 Pro, который пока не был представлен официально. Информацией поделился неофициальный аккаунт SamsungNews в Twitter.

По данным источника, дисплей Huawei Mate 30 Pro будет очень сильно изогнут по краям, но при этом обеспечит разрешение лишь 2600 x 1200 пикселей. Для сравнения, у прошлогоднего Huawei Mate 20 Pro разрешение дисплея составляет 3120 x 1440 пикселей.

Также источник ещё раз подтвердил, что дизайн задней панели не изменится по сравнению с Huawei Mate 20 Pro. То есть, нам стоит ждать большой квадратный модуль камеры по центру.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 30 оснащается 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 90 Гц, у основной камеры предусмотрены 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум, а аппаратной основой станет пока ещё не анонсированный флагманский процессор Kirin 985.

Как ожидается, официальный дебют Huawei Mate 30 состоится в октябре 2019 года, а продажи начнутся в ноябре или декабре.