Осенний флагманский смартфон Huawei может получить урезанную камеру

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei Mate 30, который пока не был представлен официально. Судя по свежим сообщениям китайских источников, в осенней новинке не предусмотрен перископный объектив, как в Huawei P30 Pro.

Более того, смартфон получит «всего-навсего» двойную камеру, но с увеличенными сенсорами Sony серии IMX600. Сообщается, что компании Sony и Huawei совместно создают специальный датчик изображения с размерами 1/1,7 или 1/1,5 дюйма. Если эти слухи окажутся правдивыми, то Huawei и Sony установят рекорд по CMOS-сенсору для смартфонов.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 30 оснащается 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 90 Гц, у основной камеры предусмотрены 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум, а аппаратной основой станет пока ещё не анонсированный флагманский процессор Kirin 985.

Как ожидается, официальный дебют Huawei Mate 30 состоится в октябре 2019 года, а продажи начнутся в ноябре или декабре.