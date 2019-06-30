Осенний суперфлагман Huawei с круглой четверной камерой рассекречен

И фото и компьютерный макет показывают заметное отличие от текущего поколения, Huawei Mate 20. Судя по всему, наследник получит четверную камеру, оформленную в круглом, а не квадратном модуле, как было у предшественника. Учитывая, что дизайн с «квадратной» камерой, как у Huawei Mate 20, уже взяли на вооружение Apple и Google для флагманов осени 2019 года, такой шаг со стороны Huawei выглядит вполне логично.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 30 оснащается 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 90 Гц, у основной камеры предусмотрены 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум, а аппаратной основой станет пока ещё не анонсированный флагманский процессор Kirin 985.

Как ожидается, официальный дебют Huawei Mate 30 состоится в октябре 2019 года, а продажи начнутся в ноябре или декабре.