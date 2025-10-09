Ошибка в коде оказалась причиной плохой связи в iPhone 4

Пользователи iPhone 4 был начали жаловаться на плохое качество уровня сигнала при нахождении телефона в руках. Первоначально считалось, что это связано с неправильным использованием айфона, якобы пользователи его неправильно держат, из-за чего блокируется антенна. Однако специалисты, работающие в компании Голда утверждает, что проблема заключалась в некорректной таблице пороговых значений в модуле CommCenter, отвечающим за отображение качества сигнала.

Apple использовала формулу, завышающую уровень сигнала, показывая четыре или пять полос даже при слабом уровне связи. Любое незначительное изменение условий приводило к резкому падению с пяти до двух полос, что и вызывало наблюдаемые колебания сигнала.

Для решения проблемы Apple оперативно выпустила обновление iOS 4.0.1, которое изменило параметры расчёта, обеспечивая более плавный переход сигнала. По словам Голда, для исправления достаточно было внести всего 20 байт кода. Кроме того, были внесены изменения в интерфейс для увеличения высоты нижних индикаторов сигнала.