«Ощущается как флагман»: Xiaomi рассказала о новом смартфоне среднего класса Redmi Note 12 Turbo

«Ощущается как флагман»: Xiaomi рассказала о новом смартфоне среднего класса Redmi Note 12 TurboЗвучит заманчиво
Xiaomi планирует анонсировать долгожданный Redmi Note 12 Turbo в Китае уже 28 марта.
Фото: Gizmochina
И вот, накануне презентации, компания пообещала в новинке флагманские ощущения по значительно более низкой цене, чем у конкурентов.
Президент Xiaomi Group и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг сообщил в своём Weibo-аккаунте, что компания стремится донести производительность и функции флагманского уровня до более широкой аудитории, ориентированной на цену.
Redmi Note 12 Turbo станет одним из первых смартфонов на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2, обеспечивающего значительное повышение производительности и снижение энергопотребления по сравнению со Snapdragon 7 Gen 1.
Смартфон оснастят 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением FullHD+ и сертификацией HDR10+.
Он также получит поддержку 68,7 млрд цветов, охватывая 100% цветового охвата DCI-P3, и регулировку яркости ШИМ с частотой 1920 Гц.
В дополнение к этим спецификациям, Redmi Note 12 Turbo будет включать такие особенности, как 3,5-мм разъём для наушников, инфракрасный датчик, NFC и Bluetooth 5.3.