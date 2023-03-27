«Ощущается как флагман»: Xiaomi рассказала о новом смартфоне среднего класса Redmi Note 12 Turbo

И вот, накануне презентации, компания пообещала в новинке флагманские ощущения по значительно более низкой цене, чем у конкурентов.

Президент Xiaomi Group и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг сообщил в своём Weibo-аккаунте, что компания стремится донести производительность и функции флагманского уровня до более широкой аудитории, ориентированной на цену.

Redmi Note 12 Turbo станет одним из первых смартфонов на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2, обеспечивающего значительное повышение производительности и снижение энергопотребления по сравнению со Snapdragon 7 Gen 1.