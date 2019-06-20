Основатель Huawei не видит проблемы в потере 30 млрд долларов из-за санкций США

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) выразил своё мнение по поводу торговой войны с США в интервью телеканалу CNBC. Он заявил, что компания переживёт последствия внесения в «чёрный список» США.

Жэнь Чжэнфэй отметил, что Huawei получила удар, но вполне способна его выдержать и возродиться из пепла, как феникс. Не видит он серьёзной проблемы и в убытке в 30 млрд долларов. Топ-менеджер подчеркнул, что выручка компании в 2019 году достигнет $100 млрд.

В компании ожидают лишь снижение темпов роста, а не полного провала. Основатель Huawei заявил: «Снижение может произойти за рубежом, в худшем случае оно составит 40%, тогда как сейчас составляет 20%. Мы вносим коррективы в компании». На китайский же рынок санкции США влияния не окажут.