Основатель Huawei против санкций Китая в отношении Apple

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) выразил своё мнение в интервью изданию Bloomberg в отношении возможных ответных мер со стороны китайского правительства, на правленных на американские компании, такие как Apple.

Он отметил, что руководство Huawei выступает против «ответных санкций» в отношении Apple. Он отметил: «Прежде всего, этого не произойдёт. Во-вторых, если такое произойдёт, то я первый выражу протест».

Жэнь Чжэнфэй подчеркнул, что Apple — это ведущая компания и что «без неё не было бы мобильного интернета». Ранее глава Huawei рассказал прессе, что члены его семьи пользуются телефонами Apple и нельзя разжигать националистические настроения. По его мнению, человек может пользоваться той техникой, что ему нравится и не нужно привязывать этот выбор к политике.