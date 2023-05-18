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21:06, 18 мая 2023
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Основатель Nothing раскрыл характеристики нового смартфона бренда

Фанаты явно не останутся разочарованными

По данным инсайдеров, компания Nothing готовит много интересного в своём новом смартфоне — Nothing Phone (2).

При этом подогревает эти слухи о глава компании Карл Пей. Он опубликовал пост, в котором признал — новинка получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы. Это значит, что новый чип в Nothing Phone (2) будет на 80% быстрее предшественника.

Кроме того, в новом смартфоне будет камера, которая позволит снимать фото в профессиональном формате RAW HDR. Это будет особенно интересно тем пользователям, которые любят делать красивые фотографии на свой смартфон.

Когда же новинка поступит в продажу? Nothing говорит, что случится это уже грядущим летом. При этом точную дату компания пока что не называет. Цена тоже остается тайной, но обещают, что смартфон будет стоить не слишком дорого.

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