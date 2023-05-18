Основатель Nothing раскрыл характеристики нового смартфона бренда

При этом подогревает эти слухи о глава компании Карл Пей. Он опубликовал пост, в котором признал — новинка получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы. Это значит, что новый чип в Nothing Phone (2) будет на 80% быстрее предшественника.

Кроме того, в новом смартфоне будет камера, которая позволит снимать фото в профессиональном формате RAW HDR. Это будет особенно интересно тем пользователям, которые любят делать красивые фотографии на свой смартфон.

Когда же новинка поступит в продажу? Nothing говорит, что случится это уже грядущим летом. При этом точную дату компания пока что не называет. Цена тоже остается тайной, но обещают, что смартфон будет стоить не слишком дорого.