Основатель Softbank предложил Джобсу выпустить iPhone за два года до его появления

Как сообщает источник, Сон приехал к Стиву Джобсу в 2005 году и показал эскиз iPod с большим экраном и операционной системой Apple. Но Джобс отказался от этой идеи. При этом он намекнул Сону, что у Apple уже есть подобные разработки.

Через неделю после этой встречи японский бизнесмен приехал к Джобсу домой и в итоге добился от главы Apple устного соглашения о предоставлении Softbank эксклюзивных прав на продажу iPhone в Японии. Джобс уступил Сону из-за его настойчивости и назвал бизнесмена сумасшедшим, но смелым и с уникальным видением ситуации.

Первый iPhone появился в 2007 году.