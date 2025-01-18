Основатель Softbank предложил Джобсу выпустить iPhone за два года до его появления

Опубликовано 18 января 2025, 20:151 мин.
Основатель Softbank предложил Джобсу выпустить iPhone за два года до его появленияИ в итоге добился своего
Основатель японской компании Softbank Масаеси Сон в некотором смысле является «прародителем» iPhone. Обозреватели из 9to5Mac вспомнили, что Сон настаивал на создании электроники, впоследствии ставшей iPhone.
Как сообщает источник, Сон приехал к Стиву Джобсу в 2005 году и показал эскиз iPod с большим экраном и операционной системой Apple. Но Джобс отказался от этой идеи. При этом он намекнул Сону, что у Apple уже есть подобные разработки.
Через неделю после этой встречи японский бизнесмен приехал к Джобсу домой и в итоге добился от главы Apple устного соглашения о предоставлении Softbank эксклюзивных прав на продажу iPhone в Японии. Джобс уступил Сону из-за его настойчивости и назвал бизнесмена сумасшедшим, но смелым и с уникальным видением ситуации.
Первый iPhone появился в 2007 году.