Основатель Xiaomi раскрыл сроки релиза новейшей MIUI 13

Заявление на эту тему опубликовал основатель IT-гиганта Лэй Цзюнь. По его словам, MIUI 13 «будет запущена» уже до конца текущего года. Новинку получат все текущие линейки: Xiaomi, Redmi и POCO.

На данный момент нет точных сведений, чем же новая версия будет отличаться от предыдущей. Но если верить интернет-источникам, то свежая MIUI продемонстрирует прирост производительности и получит сильно изменённый дизайн интерфейса.

В её основу, судя по всему, ляжет новейший Android 12, но будет и версия на базе Android 11, для более устаревших смартфонов.