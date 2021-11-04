Основатель Xiaomi раскрыл сроки релиза новейшей MIUI 13

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Основатель Xiaomi раскрыл сроки релиза новейшей MIUI 13Будем надеяться на честность топ-менеджера
В течение всего 2021 года по сети ходят разговоры о том, как скоро Xiaomi презентует новую версию своей фирменной системы — MIUI 13. Оказалось, что ждать осталось недолго.
Заявление на эту тему опубликовал основатель IT-гиганта Лэй Цзюнь. По его словам, MIUI 13 «будет запущена» уже до конца текущего года. Новинку получат все текущие линейки: Xiaomi, Redmi и POCO.
На данный момент нет точных сведений, чем же новая версия будет отличаться от предыдущей. Но если верить интернет-источникам, то свежая MIUI продемонстрирует прирост производительности и получит сильно изменённый дизайн интерфейса.
В её основу, судя по всему, ляжет новейший Android 12, но будет и версия на базе Android 11, для более устаревших смартфонов.
Источник: GSMArena