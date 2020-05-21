Основная камера флагманского Samsung Galaxy Note 20+ "засветилась" на фото до анонса

Так, судя по имеющимся изображениям, основная камера нового флагмана будет заметно компактнее, чем таковая в Galaxy S20 Ultra. Различные модули камер в данном блоке расположатся следующим образом: слева сверху будет встроен ультраширокоугольный модуль, затем будет идти главный модуль, а за ним перископный с 4-кратным оптическим зумом. В правой части сверху расположится светодиодная вспышка, а за ним будут идти лазерный датчик для автофокуса и микрофон.