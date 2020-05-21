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Основная камера флагманского Samsung Galaxy Note 20+ "засветилась" на фото до анонса
Вот и пошли первые важные утечки нового камерофона компании
Презентация, в рамках которой будет представлен новый флагман корейской Samsung, состоится ближе к концу лета текущего года. Но уже сейчас, задолго до анонса, основная камера Samsung Galaxy Note 20+ все же “засветилась” на фото.
Так, судя по имеющимся изображениям, основная камера нового флагмана будет заметно компактнее, чем таковая в Galaxy S20 Ultra. Различные модули камер в данном блоке расположатся следующим образом: слева сверху будет встроен ультраширокоугольный модуль, затем будет идти главный модуль, а за ним перископный с 4-кратным оптическим зумом. В правой части сверху расположится светодиодная вспышка, а за ним будут идти лазерный датчик для автофокуса и микрофон.
Стоит отметить, что подлинность утечки подтвердили сразу несколько авторитетных инсайдеров, в том числе Ice Universe, RODENT950, а также редактор популярного интернет-ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах.